Запиши и прочитай числа,которые содержат 365 единиц второго класса и 340 единиц перв??го класса
Математика
Запиши и прочитай числа,которые содержат 365 единиц второго класса и 340 единиц перв??го класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
365340 или Триста шестьдесят пять тысяч триста сорок
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