Помогите срочно: 25x+15x=

Математика
Помогите срочно: 25x+15x=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25x+15x=41x Сначала складываем 25+15=40 x+x=1 40+1=41
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