ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Синтаксический разбор предложения: Этот огромный ящер имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе.

Гость: Гость:

Предложение повествовательное. невосклицательное, сложносочинённое. Две части соединены интонацией и запятой. Первая часть- это распространённое двусоставное предложение, осложнённое однородными дополнениями( мозг, челюсти, хвост - сущ.) основа - ящер(сущ.подлежащее)имеет(глаг.сказуемое) этот- определение(указательное местоимение) небольшой(прил.) - определение. мощные(прил) - определение. мускулистый(прил.) - определение. Вторая часть -это распространённое двусоставное предложение основа - удар(сущ.пдлежащее) может(гл.) переломить.(гл.)сказуемое - составное глагольное. которого (относительное местоимение) - дополнение ноги(сущ.) - дополнение взрослой(прил.) определение. антилопе(сущ.) дополнение. [ ----- ===== О, но О и О ] , [----- ===== ]