1. Что из перечисленного является отличительными признаками правового гос-ва? 1) Разделение властей. 2) Наличие законов. 3) Верховенство закона. 4) Реальность прав личности. 5) Республиканская форма правления. 2. Продолжи...
Обществознание
1. Что из перечисленного является отличительными признаками правового гос-ва? 1) Разделение властей. 2) Наличие законов. 3) Верховенство закона. 4) Реальность прав личности. 5) Республиканская форма правления. 2. Продолжите предложение. 1) Построение правового гос-ва необходимо,так как ..... 3. Укажите признак правового гос-ва,относящийся к соответствующему высказыванию. 1) Человеку разрешено всё,что не запрещено законом. _____________________________________________ 2) Всё,что не разрешено законом,то человеку запрещено. _____________________________________________ 4. Ознакомьтесь с высказыванием.Можно ли определение,данное автором,применить к понятию правового гос-ва? Объясните свою точку зрения. Государство есть сочетание права и власти (Б.П.Вышеславцев,русский философ.) ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[1]. 1,3,4 [2]. ...так как оно признаёт и гарантирует естественные права человека и защищает их, а также идёт разделение государственной власти и присутствует плюрализм (множество мнений). Обязательна демократия. [3] 1 [4] Можно. Права и власть должны взаимодействовать, и при этом не взаимоисключать друг друга, иметь баланс. Правовое государство этому соответствует.
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