1. Что из перечисленного является отличительными признаками правового гос-ва? 1) Разделение властей. 2) Наличие законов. 3) Верховенство закона. 4) Реальность прав личности. 5) Республиканская форма правления. 2. Продолжи...

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[1]. 1,3,4 [2]. ...так как оно признаёт и гарантирует естественные права человека и защищает их, а также идёт разделение государственной власти и присутствует плюрализм (множество мнений). Обязательна демократия. [3] 1 [4] Можно. Права и власть должны взаимодействовать, и при этом не взаимоисключать друг друга, иметь баланс. Правовое государство этому соответствует.