При каком значении х верно равенство: (5-3)х=5х-3×2
Математика
При каком значении х верно равенство: (5-3)х=5х-3×2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х=5х - 6 3х=6 х=2 Ответ: 2
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