Сложные слова 10 штук плиз
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Сложные слова 10 штук плиз
Ответ(ы) на вопрос:
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Водопад,снегопад, листопад самолет пешеход вертолет самокат вездеход судоход мореход
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