Склади тематичну павутинку природа ?
Литература
Склади тематичну павутинку природа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.На деревах жовтіють листя 2.Відлітають птахи 3.Починається школа та робота 4.Йдуть дощі 5.задумлива та творча пора року клас,урок,дзвінок,вчитель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Коротышки из цветочного города отправились в поход. В 1 день они прошли 940м. а во 2-о?? день в 2 раза меньше, чем в первый. И на 120м.меньше чем в...
Обществознание
1. Что из перечисленного является отличительными признаками правового гос-ва? 1) Разделение властей. 2) Наличие законов. 3) Верховенство зако...
Математика