Склади тематичну павутинку природа ?

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Склади тематичну павутинку природа ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.На деревах жовтіють листя 2.Відлітають птахи 3.Починається школа та робота 4.Йдуть дощі 5.задумлива та творча пора року клас,урок,дзвінок,вчитель.
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