Что более важно, повышение стандартов жизни людей или защиты окружающей среды?Почему?

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Что более важно, повышение стандартов жизни людей или защиты окружающей среды?Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повышение защиты окружающей среды. потому что мы дышим кислородом который очищают растения а наши стандарты жизни к примеру машины только его загрязняют.
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