Что более важно, повышение стандартов жизни людей или защиты окружающей среды?Почему?
Русский язык
Что более важно, повышение стандартов жизни людей или защиты окружающей среды?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повышение защиты окружающей среды. потому что мы дышим кислородом который очищают растения а наши стандарты жизни к примеру машины только его загрязняют.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Русский язык
Найдите дополнение : Мы идем по узкой дороже берегом большого озера. а) По узкой д??рожке б)Дорожке в)Дорожке,берегом,озера г)мы
Математика
Литература