Пословицы о дружбе срочно

Гость: Гость:

Друг за дружку держаться - ничего не бояться. (Дружба) Друг лучше старый, а платье. - новое. (Дружба) Друг научит, а недруг проучит. (Дружба, Недруг) Друг он мой, а ум у него свой. (Дружба) Друг познается в несчастье. (Дружба) Друга иметь - себя не жалеть. (Дружба) Друга люби - себя не губи. (Дружба) Друга разжалобить - самому заплакать. (Дружба) Дружба до порога. (Дружба) Дружба дружбой, а денежки врозь. (Дружба) Дружба заботой да подмогой крепка. (Дружба) Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. (Дружба) Дружба не гриб, в лесу не найдешь. (Дружба) Дружба не служба; а с кем дружить, на того служить. (Дружба) Дружбой дорожи, забывать ее не спеши. (Дружба) Дружбу водить - так себя не щадить. (Дружба) Дружить дружи, а за полу не держи. (Дружба) Дружные - водой не разольешь. (Дружба) Дружные вороны гуся съедают. (Дружба) Друзей - как гусей около мякины. дружба (Дружба) Друзей у богатых - что мякины около зерна. (Дружба) Друзья большие, что братья родные. (Дружба) Друзья - до первой кости. (Дружба) Есть друг - укусил бы его, а нет - купил бы. (Дружба) Есть пирожки - есть и дружки, нет пирожков - нет и дружков. (Дружба) « 1 2 3 4 5 6 7 »