Сочинение описание местности. Решила написать о селе. Но как писать? Я не знаю. Пом??гите хотя бы составить план.

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Сочинение описание местности. Решила написать о селе. Но как писать? Я не знаю. Пом??гите хотя бы составить план.

Автор: Гость