Macca 0.5 mol cerovodoroda ravna
Химия
Macca 0.5 mol cerovodoroda ravna
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(H2S)=0,5 моль*M(H2S)=0,5 моль*34(г/моль)=17 г. Ответ:17 грамм.
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