Примени правило умножения суммы на число для вычисления значений выражений скобка открывается 4 плюс 9 скобка закрывается умножить на 6

Математика

Примени правило умножения суммы на число для вычисления значений выражений скобка открывается 4 плюс 9 скобка закрывается умножить на 6

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