Автобусы составляют 11/36 всех машин автопарка,легковые-42% остатка,а грузовые-остал??ные 29 машин. Сколько всего машин в автопарке?
Математика
Автобусы составляют 11/36 всех машин автопарка,легковые-42% остатка,а грузовые-остал??ные 29 машин. Сколько всего машин в автопарке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/36 - автобусы 42% от ОСТАТКА - легковые 29 - грузовые ? машин - всего Все машины принимаем за целое (1); 42%=42/100=21/50 1) 1-11/36=25/36 -остаток 2) 21/50*25/36=7/24 - легковые машины 3) 1-11/36-7/24=25/36-7/24=50/72-21/72=29/72 - грузовые, что и есть 29 машин, отсюда уравнение: 4) 29/72х=29 х=29:29/72 х=29*72/29 х=72 машины - всего.
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