В чем проявляется нравственная ответственность ученых? СРОЧНО!!! Заранее спасибо.

Обществознание
В чем проявляется нравственная ответственность ученых? СРОЧНО!!! Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная ответственность учёных стоять на страже науки и научного прогресса. Направлять свои знания на пользу человеческой расе. Не вступать в сомнительные проекты власти несущие вред человеческому бытию
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