Сочинение по роману "Дубровский" 6 класс 1)Почему Дубровский стал разбойником? 2)характер Дубровского 3)письмо из дома 4)болезнь и смерть отца 5)самодурство Троекурова 6)последняя ночь Дубровского в родном доме 7)ответст...
Литература
Сочинение по роману "Дубровский" 6 класс 1)Почему Дубровский стал разбойником? 2)характер Дубровского 3)письмо из дома 4)болезнь и смерть отца 5)самодурство Троекурова 6)последняя ночь Дубровского в родном доме 7)ответственность Дубровского за крепостных людей 8)Дубровский открылся Маше 9)Дубравский благородный разбойник 10)Автор на стороне Дубровского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Дубровский Владимир Андреевич – главный герой незавершенного романа, «благородный разбойник». Он воспитывался в кадетском корпусе Петербурга. Позже, став офицером, Д. влезает в долги. В связи с этим герой мечтает о богатой невесте. Будучи в Петербурге, 23-летний Д. получает печальные известия из дома: о болезни отца и о беззаконном отнятии их имения Кистеневки в пользу богатого соседа Кириллы Троекурова. Герой отправляется домой. Проезжая мимо имения Троекурова, Д. с нежностью вспоминает о детской дружбе с его дочерью, Марьей Кирилловной. Дома Д. застает отца при смерти. Он берет ведение дел в свои руки. Разрывает все отношения с Троекуровым, после смерти отца приказывает сжечь свой дом, который по суду отошел врагу. Герой вместе с верными ему крестьянами делаются разбойниками, грабящими неправедных помещиков. Но Д. не может забыть Машу Троекурову – он по-прежнему влюблен в нее. Ради Маши герой даже простил своего врага – Троекурова. Но Троекуров сосватал дочь за богатого старика-князя Верейского. Маша просит Д. похитить ее. Д. очень переживает, ведь его любимая будет женой разбойника, хотя достойна намного большего. При всем этом в душе Д. нет чувства мести к Троекурову. Он давно простил его как дворянин и благородный человек. Вот только социальные условия, судьба по отношению к Д. бесчестна. Истинная трагедия Д. состоит в том, что честный русский дворянин, привязанный к родному дому, к мысли о семье, поставлен в безвыходное положение. Для него нет пути, где бы он мог быть счастлив. В финале Д. теряет Машу – разбойники опоздали, и девушку обвенчали с Верейским. В схватке с правительственными войсками, которые давно разыскивали Д. и его шайку, героя ранят. Он распускает своих крестьян, сам же «скрывается за границу». Его отъезд – знак не только его личного поражения, но и поражения всей России. Все лучшее исчезает из страны, виновники их гонений остаются.
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