Сколько целых чисел раположено на координатной прямой между точками А (-4,5)и В (9,5)? ??апишите эти числа.Изобразите на координатной прямой

Математика

Сколько целых чисел раположено на координатной прямой между точками А (-4,5)и В (9,5)? ??апишите эти числа.Изобразите на координатной прямой

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