Сколько целых чисел раположено на координатной прямой между точками А (-4,5)и В (9,5)? ??апишите эти числа.Изобразите на координатной прямой
Математика
Сколько целых чисел раположено на координатной прямой между точками А (-4,5)и В (9,5)? ??апишите эти числа.Изобразите на координатной прямой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
________________________________________ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 14 целых чисел входит в этот интервал (-4,5 ; 9,5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение по роману "Дубровский" 6 класс 1)Почему Дубровский стал разбойником? 2)характер Дубровского 3)письмо из дома 4)болезнь и смерть о...
Математика
В двух корзинах 22 груши.Когда в первую корзину положили 12 груш,а во вторую-6 груш,то в обеих корзинах груш стало поровну .Сколько груш было в каж...
Окружающий мир
Какое животное лишнее в каждом ряду 1 ряд. Щука,ястреб,собака,носорог,жук. 2 ряд Осл??к,индюк,свинья,медведь,лошадь. И почему?
Математика
Автобусы составляют 11/36 всех машин автопарка,легковые-42% остатка,а грузовые-остал??ные 29 машин. Сколько всего машин в автопарке?