Сколько целых чисел раположено на координатной прямой между точками А (-4,5)и В (9,5)? ??апишите эти числа.Изобразите на координатной прямой

Математика
Сколько целых чисел раположено на координатной прямой между точками А (-4,5)и В (9,5)? ??апишите эти числа.Изобразите на координатной прямой
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
________________________________________ -4   -3    -2   -1  0   1   2  3   4    5    6    7    8    9 Всего 14 целых чисел входит в этот интервал (-4,5 ; 9,5)
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