В предложении " я не знаю, зачем мне интернет и как отсюда выйти" Верно ли расставлены знаки препинания ?

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В предложении " я не знаю, зачем мне интернет и как отсюда выйти" Верно ли расставлены знаки препинания ?
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Гость:
Ответ: я думаю верно......
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