В предложении " я не знаю, зачем мне интернет и как отсюда выйти" Верно ли расставлены знаки препинания ?

Русский язык

В предложении " я не знаю, зачем мне интернет и как отсюда выйти" Верно ли расставлены знаки препинания ?

Автор: Гость