Помогите пожалуйста, не пишите ерунду чтоб заполучить баллы пожалуйста .За ранее ??ольшое спасибо.

Математика

Помогите пожалуйста, не пишите ерунду чтоб заполучить баллы пожалуйста .За ранее ??ольшое спасибо.

Автор: Гость