Помогите пожалуйста, не пишите ерунду чтоб заполучить баллы пожалуйста .За ранее ??ольшое спасибо.
Математика
Помогите пожалуйста, не пишите ерунду чтоб заполучить баллы пожалуйста .За ранее ??ольшое спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание1 - 20x 5 - 3a 9 - 11c2 - 13x 6 - 12a 10 - 13y3 - 6к 7 - 12y 11 - 34x4 - 8y 8 - 9y 12 - 100x---------------------------------------*** 1) 65c + 139 2) 86x + 63y 3) 12x + 27 + 155 - 85x = 182 - 73x
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