Помогите пожалуйста, не пишите ерунду чтоб заполучить баллы пожалуйста .За ранее ??ольшое спасибо.

Математика
Помогите пожалуйста, не пишите ерунду чтоб заполучить баллы пожалуйста .За ранее ??ольшое спасибо.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание1 - 20x     5 - 3a       9 - 11c2 - 13x     6 - 12a    10 - 13y3 - 6к       7 - 12y     11 - 34x4 - 8y       8 - 9y       12 - 100x---------------------------------------*** 1) 65c + 139     2) 86x + 63y     3) 12x + 27 + 155 - 85x = 182 - 73x

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