Объём встроенной памяти у струйного принтера

Информатика
Объём встроенной памяти у струйного принтера
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Гость:
Буфер 10-50 кбайт, а внутренняя память колеблится от 0 до 512 кбайт
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