Объём встроенной памяти у струйного принтера
Информатика
Объём встроенной памяти у струйного принтера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буфер 10-50 кбайт, а внутренняя память колеблится от 0 до 512 кбайт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В предложении " я не знаю, зачем мне интернет и как отсюда выйти" Верно ли расставлены знаки препинания ?
Математика
Математика
Химия
Обчисліть масу вуглекислого газу(за н.у), що виділиться в результаті діїна кальцій карбонат 200г розчину HNO3 з масовою часткою 17%