Рассчитать национальный доход по следующим данным: валовые частные инвестиции ??? 510 д.ед., личное потребление – 630, государственные закупки – 600, амортизационные отчисления – 400, субсидии – 30, чистый экспорт – 45, кос...
Экономика
Рассчитать национальный доход по следующим данным: валовые частные инвестиции ??? 510 д.ед., личное потребление – 630, государственные закупки – 600, амортизационные отчисления – 400, субсидии – 30, чистый экспорт – 45, косвенные налоги – 280
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Расчет НД ведется затратным способом. НД = ВНП –А - Косвенные налоги + Субсидии ВНП = С+G+I+Xn НД = 630 + 510 + 600 + 45 – 400 – 280 + 30= 328
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