Первый рабочий за час делает на 9 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, состоящий из 216 деталей, на 4 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий?
Алгебра
Первый рабочий за час делает на 9 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, состоящий из 216 деталей, на 4 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x деталей в час делает второй рабочий. (x+9) деталей в час делает первый рабочий 216/(x+9) - время, за которое первый выполнит заказ 216/x - время, за которое второй рабочий выполнит задание Зная, что первый рабочий выполнит работу на 4 часа быстрее второго, составим уравнение: 216/(x+9)+4=216/x решим составленное уравнение: (216+4x+36)x=216(x+9) 216x+4x^2+36x=216x+1944 4x^2+36x-1944=0 x^2+9x-486=0 x>0, поэтому x=18 Ответ: 18
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