Смысл заглавия повести " Невский проспект" Гоголь
Литература
Смысл заглавия повести " Невский проспект" Гоголь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл в том, чтобы показать, что за красотой, пышностью и богатством Невского проспекта скрываются ложь, разврат и продажность
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