Дам лучший ответ!!!!Работа по вариантам.Прочитай.Спиши.Найди и подчеркни:1-й вариан??-мягкие согласные;2-й вариант-твёрдые согласные.На северных склонах гор Алатау берут начало многие реки.Они очень быстрые и шумные. По берегам...

Гость: Гость:

На северных склонах гор Алатау берут начало многие реки. Они очень быстрые и шумные. По берегам рек растут красивые деревья и кустарники. 1-й вариант: ч , щ , й 2-й вариант: Б В Г Д Ж З К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ш