Дам лучший ответ!!!!Работа по вариантам.Прочитай.Спиши.Найди и подчеркни:1-й вариан??-мягкие согласные;2-й вариант-твёрдые согласные.На северных склонах гор Алатау берут начало многие реки.Они очень быстрые и шумные. По берегам...
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Дам лучший ответ!!!!Работа по вариантам.Прочитай.Спиши.Найди и подчеркни:1-й вариан??-мягкие согласные;2-й вариант-твёрдые согласные.На северных склонах гор Алатау берут начало многие реки.Они очень быстрые и шумные. По берегам рек растут красивые деревья и кустарники.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На северных склонах гор Алатау берут начало многие реки. Они очень быстрые и шумные. По берегам рек растут красивые деревья и кустарники. 1-й вариант: ч , щ , й 2-й вариант: Б В Г Д Ж З К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ш
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