Группа восьмиклассников решила поехать во время каникул на экскурсию в Углич.Еже??есячно каждый ученик вносил определённое количество рублей(без копеек),одинаковое для всех,и в течения пяти месяцев было собрано 49685 руб. Сколь...

Математика
Группа восьмиклассников решила поехать во время каникул на экскурсию в Углич.Еже??есячно каждый ученик вносил определённое количество рублей(без копеек),одинаковое для всех,и в течения пяти месяцев было собрано 49685 руб. Сколько было в группе учеников и какую сумму внёс каждый?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 месяцев собрано = 49685 руб 1) 49685 : 5 = 9937 руб/мес -  за месяц. Раскладываем на множители. 9937 = 523 руб/чел * 19 чел . ОТВЕТ 19 чел сдавали по 523 руб - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значение выражения (31 n +247):89 при n =15; 1053:( n-39*72) при n=2925
Ответить
Русский язык
У нее очень длинные блестящие русые волосы. Нужны тут запятые, где? P.s Сомневаюсь просто)
Ответить
Физика
Помогите решить быстро я на контрольной!
Ответить
Химия
Эссе на тему "Зачем я хожу на химию?" или "Что я хочу узнать на химии?"
Ответить
Русский язык
На месте каких цифр надо поставить запятые? Ответ введите цифрами без пробелов и запятых в порядке возрастания. Однако (1) на улице холодно. На...
Ответить