Группа восьмиклассников решила поехать во время каникул на экскурсию в Углич.Еже??есячно каждый ученик вносил определённое количество рублей(без копеек),одинаковое для всех,и в течения пяти месяцев было собрано 49685 руб. Сколь...
Математика
Группа восьмиклассников решила поехать во время каникул на экскурсию в Углич.Еже??есячно каждый ученик вносил определённое количество рублей(без копеек),одинаковое для всех,и в течения пяти месяцев было собрано 49685 руб. Сколько было в группе учеников и какую сумму внёс каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 месяцев собрано = 49685 руб 1) 49685 : 5 = 9937 руб/мес - за месяц. Раскладываем на множители. 9937 = 523 руб/чел * 19 чел . ОТВЕТ 19 чел сдавали по 523 руб - ОТВЕТ
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