Группа восьмиклассников решила поехать во время каникул на экскурсию в Углич.Еже??есячно каждый ученик вносил определённое количество рублей(без копеек),одинаковое для всех,и в течения пяти месяцев было собрано 49685 руб. Сколь...

Математика

Группа восьмиклассников решила поехать во время каникул на экскурсию в Углич.Еже??есячно каждый ученик вносил определённое количество рублей(без копеек),одинаковое для всех,и в течения пяти месяцев было собрано 49685 руб. Сколько было в группе учеников и какую сумму внёс каждый?

Автор: Гость