Эссе на тему "Зачем я хожу на химию?" или "Что я хочу узнать на химии?"
Химия
Эссе на тему "Зачем я хожу на химию?" или "Что я хочу узнать на химии?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу узнать на химии. О различных новых элементов в химии, о том как добываются различные вещества в химии, о том как создавать вещества в химии, о том какие элементы могут или не могут быть в химии, хочу знать из чего состоят различные элементы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На месте каких цифр надо поставить запятые? Ответ введите цифрами без пробелов и запятых в порядке возрастания. Однако (1) на улице холодно. На...
Информатика
Математика
Информатика
Математика