Эссе на тему "Зачем я хожу на химию?" или "Что я хочу узнать на химии?"

Химия
Эссе на тему "Зачем я хожу на химию?" или "Что я хочу узнать на химии?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу узнать на химии. О различных новых элементов в химии, о том как добываются различные вещества в химии, о том как создавать вещества в химии, о том какие элементы могут или не могут быть в химии, хочу знать из чего состоят различные элементы.
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