Укажите верное равенство 503 кг=5030 50 кг 30 г=5030 г 5 кг 30 г = 5030г 5 кг 30 г =5030 г 5 кг 3 г= 5030
Математика
Укажите верное равенство 503 кг=5030 50 кг 30 г=5030 г 5 кг 30 г = 5030г 5 кг 30 г =5030 г 5 кг 3 г= 5030
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 и 3! 5 кг 30 г = 5030г
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