Укажите верное равенство 503 кг=5030 50 кг 30 г=5030 г 5 кг 30 г = 5030г 5 кг 30 г =5030 г 5 кг 3 г= 5030

Математика

Укажите верное равенство 503 кг=5030 50 кг 30 г=5030 г 5 кг 30 г = 5030г 5 кг 30 г =5030 г 5 кг 3 г= 5030

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