Можно ли заниматься физ. упражнениями во время реакции манту

Биология
Можно ли заниматься физ. упражнениями во время реакции манту
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Гость:
Да, не переохлаждайся только
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