Можно ли заниматься физ. упражнениями во время реакции манту
Биология
Можно ли заниматься физ. упражнениями во время реакции манту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, не переохлаждайся только
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