1)ЗАДАЧА В железной руде масса железа на 44 кгбольшемассы примеси.Сколько килогр??ммов примеси содержится в 100 кг железной руды 2)ЗАДАЧА С пришкольного участка ученики на два дня собрали 1260кг картофеля Во второй день уч...

Математика

1)ЗАДАЧА В железной руде масса железа на 44 кгбольшемассы примеси.Сколько килогр??ммов примеси содержится в 100 кг железной руды 2)ЗАДАЧА С пришкольного участка ученики на два дня собрали 1260кг картофеля Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля чем в первый Сколько кг в первый день собрали

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