1)ЗАДАЧА В железной руде масса железа на 44 кгбольшемассы примеси.Сколько килогр??ммов примеси содержится в 100 кг железной руды 2)ЗАДАЧА С пришкольного участка ученики на два дня собрали 1260кг картофеля Во второй день уч...
Математика
1)ЗАДАЧА В железной руде масса железа на 44 кгбольшемассы примеси.Сколько килогр??ммов примеси содержится в 100 кг железной руды 2)ЗАДАЧА С пришкольного участка ученики на два дня собрали 1260кг картофеля Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля чем в первый Сколько кг в первый день собрали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+44+х= 100 2х=56 х=28 (кг) это примесь х+2х=1260 3х=1260 х=420 (кг) собрали в первый день
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