С помощью каких слов мы называем помогите пожалуйста !!!
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С помощью каких слов мы называем помогите пожалуйста !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Водолаз 2.Астроном.. 3.Лыжник
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