Укажите, в каком ряду все слова записаны правильно. 1. лелеющий, будующий, мелющий, пышущий 2. маячущий, брезжущий, брызжущий, клеящий 3. зиждущийся, колеблющийся, мучающийся, колышущийся 4. ненавидимый, движемый, лелеемый,...
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Укажите, в каком ряду все слова записаны правильно. 1. лелеющий, будующий, мелющий, пышущий 2. маячущий, брезжущий, брызжущий, клеящий 3. зиждущийся, колеблющийся, мучающийся, колышущийся 4. ненавидимый, движемый, лелеемый, мучимый
Ответ(ы) на вопрос:
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Ненавидимый, движемый, лелеемый, мучимый
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