СРОЧНО!! Помогите решить задачу из олимпиады по математике 9 класс. Три школьника сделали по два утверждения про натуральные числа a, b,c: Антон:1) a+b+c=34, 2) abc=56 Борис:1) ab+bc+ac=311 2)наименьшее из чисел равно 5 Н...

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Рассмотрим утверждения Насти. Если a=b=c, то оба утверждения Антона ложны. Потому что сумма 34 не делится на 3 и произведение 56 не является кубом. Значит, верно второе утверждение Насти - все числа простые. Теперь посмотрим, что сказал Антон. 56=7*2*4, оно не раскладывается на три простых. Значит, a+b+c=34. Попытаемся найти числа. Если сумма трёх простых чисел четна, то одно число четно, а два нет. Значит, одно из чисел равно 2, и утверждение Бориса, что наименьшее число 5 - ложно. 34=2+3+29=2+5+27=2+7+25= 2+11+21=2+13+19 Из всех вариантов только у тройки (2,13,19) произведение ab+ac+bc=2*13+2*19+13*19=311 Ответ: 2, 13, 19