У нее очень длинные блестящие русые волосы. Нужны тут запятые, где? P.s Сомневаюсь просто)
Русский язык
У нее очень длинные блестящие русые волосы. Нужны тут запятые, где? P.s Сомневаюсь просто)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, эти прилагательные не являются однородными членами предложения
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