У нее очень длинные блестящие русые волосы. Нужны тут запятые, где? P.s Сомневаюсь просто)

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У нее очень длинные блестящие русые волосы. Нужны тут запятые, где? P.s Сомневаюсь просто)

Автор: Гость