Найдите пожалуйста нок чисел 115 и 175

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Раскладываем на простые множители: 115=5*23;175=5*5*7. Чтобы найти НОК этих чисел надо выписать разложение одного числа на простые множители, а затем дополнить его другими множителями, которые не входят в состав первого числа: например, 175. 175=5*5*7. В состав этого числа не входит только число 23. Дополняем: 5*5*7*23=4025. А вот как должно быть записано:НОК(175 и 115)=5*5*7*23=4025.