ДАМ МНОГО БАЛЛОВ!!!!)))) Площадь земельного участка прямоугольной формы 6 га. Найдите площадь прямоугольника, изображающего этот участок на плане, масштаб которого 1:5000.
Математика
ДАМ МНОГО БАЛЛОВ!!!!)))) Площадь земельного участка прямоугольной формы 6 га. Найдите площадь прямоугольника, изображающего этот участок на плане, масштаб которого 1:5000.
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