Дам оч оч много баллов только помогите прошу вас!!!СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!

Математика
Дам оч оч много баллов только помогите прошу вас!!!СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д- 94(m),е- 615(t) это ответы
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