Дан документ из 303 страниц, на каждой из которой можно записать 64 строки по 55 симво??ов. Сколько таких документов можно поместить на компакт-диске (700МБ)

Информатика

Дан документ из 303 страниц, на каждой из которой можно записать 64 строки по 55 симво??ов. Сколько таких документов можно поместить на компакт-диске (700МБ)

Автор: Гость