Дан документ из 303 страниц, на каждой из которой можно записать 64 строки по 55 симво??ов. Сколько таких документов можно поместить на компакт-диске (700МБ)
Информатика
Дан документ из 303 страниц, на каждой из которой можно записать 64 строки по 55 симво??ов. Сколько таких документов можно поместить на компакт-диске (700МБ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем условие: страниц=303, строк=64, символов=55, i=8 бит М-?решение: вычислим общее количество символов в текстеK=303*64*55=1066560вычислим информационный объем документа I=K*i=1066560*8=8532480 бит=1041,56 Кб = 1,02 Мб узнаем сколько раз документ поместится на компакт-дискМ=700/1,02=686 это и есть ответ
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