Дан натуральный ряд чисел 1,2,3,4 ... 100.Про число n из этого ряда известно,что N*n являет??я квадратом некоторого натурального числа.Найдите колиичество таких чисел n.
Математика
Дан натуральный ряд чисел 1,2,3,4 ... 100.Про число n из этого ряда известно,что N*n являет??я квадратом некоторого натурального числа.Найдите колиичество таких чисел n.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадратами натуральных чисел до 100 будут N= 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Количество - 9 шт - ОТВЕТ
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