Дан натуральный ряд чисел 1,2,3,4 ... 100.Про число n из этого ряда известно,что N*n являет??я квадратом некоторого натурального числа.Найдите колиичество таких чисел n.

Математика
Дан натуральный ряд чисел 1,2,3,4 ... 100.Про число n из этого ряда известно,что N*n являет??я квадратом некоторого натурального числа.Найдите колиичество таких чисел n.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадратами натуральных чисел до 100 будут N= 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Количество - 9 шт - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Икс ×игрик=11111 помогите пж
Ответить
Английский язык
Срочно Помогите английский язык Spotlight страница 19 задание 4 помогите
Ответить
Биология
Какой набор хромосом и ДНК в различные периоды митоза?
Ответить
Алгебра
Помогите пж) Заранее спасибо!)
Ответить
Математика
между двумя пристанями катер поплывёт по течению реки за 6 часов а плот за 42 часа. За сколько часов катер проплывает такое же расстояние по озеру?
Ответить