Дан правильный шестиугольник abcdef.Докажите что угол acd прямой.
Геометрия
Дан правильный шестиугольник abcdef.Докажите что угол acd прямой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180*(n-2) n- кол-во углов 180*(6-2)=720-это сумма всех углов 720/6=120- один угол проведем диагональ AC
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