Дано: треугльник авс, уголА=40 градусов ,угод С=80 градусов АД = высота Найти углы треугольника АДБ пжжжжжжж))))))))
Геометрия
Дано: треугльник авс, уголА=40 градусов ,угод С=80 градусов АД = высота Найти углы треугольника АДБ пжжжжжжж))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол В=180-40-80=60 угол Д=90 угол А=90-60=30
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