5*(c+3)/6=8*(10-c)/6

Математика
5*(c+3)/6=8*(10-c)/6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*(c+3)/6=8*(10-c)/6  (*6) -это избавления от знаменателя) 5c+15=80-8c 13c=65 c=5 =D 
Гость:
5*(c+3)  =  8*(10-c)   -одинаковые знаменатели сокращаются.    6               6 5(с+3)=8(10-с) 5с+15=80-8с 5с+8с=80-15 13с=65 с=65:13 с=5
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