Из двух городов в разное время навстречу друг другу выехали два автобуса.Расстояния между городами равно 406,2 км.Скорость первого автобуса 53,82 км/ч,а второго 45,7 км/ч.После того как первый автобус проехал 269,1 км,он вст...
Математика
Из двух городов в разное время навстречу друг другу выехали два автобуса.Расстояния между городами равно 406,2 км.Скорость первого автобуса 53,82 км/ч,а второго 45,7 км/ч.После того как первый автобус проехал 269,1 км,он встретил второй автобус.На сколько часов раньше выехал первый автобус, чем второй ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)406.2-269.1=137.1км-проехал второй. 2)269.1:53.82=5ч-был в пути первый. 3)137.1:45.7=3ч-был в пути второй. 4)5-3=на 2 часа раньше-выехал первый автобус.
Гость:
269,1:53,82=5(час) - ехал І автобус до встречи 406,2-269,1=137,1(км) - проехал до встречи ІІ автобус 137,1:45,7=3(часа) -ехал до встречи ІІ автобус 5-3=2(часа) - на 2 часа раньше выехал І автобус
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