Из двух городов в разное время навстречу друг другу выехали два автобуса.Расстояния между городами равно 406,2 км.Скорость первого автобуса 53,82 км/ч,а второго 45,7 км/ч.После того как первый автобус проехал 269,1 км,он вст...

Математика

Из двух городов в разное время навстречу друг другу выехали два автобуса.Расстояния между городами равно 406,2 км.Скорость первого автобуса 53,82 км/ч,а второго 45,7 км/ч.После того как первый автобус проехал 269,1 км,он встретил второй автобус.На сколько часов раньше выехал первый автобус, чем второй ?

Автор: Гость