Ласточка может пролететь 240 км за 3 часа. Сколько километров пролетит за это время скворец, если его скорость на 20 км/ч меньше?

Математика

Ласточка может пролететь 240 км за 3 часа. Сколько километров пролетит за это время скворец, если его скорость на 20 км/ч меньше?

Автор: Гость