Ласточка может пролететь 240 км за 3 часа. Сколько километров пролетит за это время скворец, если его скорость на 20 км/ч меньше?
Математика
Ласточка может пролететь 240 км за 3 часа. Сколько километров пролетит за это время скворец, если его скорость на 20 км/ч меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240:3=80(км/ч)-скорость ласточки. 2)80-20=60(км/ч)-скорость скворца. 3)60*3=180(км)- пролетит за это время скворец.
Гость:
1) 240:3 = 80 (км/час)- скорость ласточки. 2) 80-20 = 60 (км/час)- скорость скворца. 3) 60*3 = 180 (км)- пролетит скворец за 3 часа. Ответ: 180 км скворец пролетит за 3 часа.
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