Фонетический разбор слова Побью

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побью(ударение на ю) ,(п о б,й у )-транскрипция п=(п)-согласн.,твёрдая, глухая; о=(о)-гласн.,безударн., б=(б,)-согласн.,мягк.,звонк.; (й)-гласн.,твёрд.,звонк., ю= (у)-гласн.,ударн. 5 букв,5звуков