Фонетический разбор слова Побью

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Фонетический разбор слова Побью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
побью(ударение на ю) ,(п о б,й у )-транскрипция п=(п)-согласн.,твёрдая, глухая; о=(о)-гласн.,безударн., б=(б,)-согласн.,мягк.,звонк.;      (й)-гласн.,твёрд.,звонк.,  ю=      (у)-гласн.,ударн.  5 букв,5звуков
Гость:
побью - 2 слога, ударение падает на второй слог   п(п)- согл твёрдый  парный, глухой парный о(а) - гласный безударный бь(б,) - согл мягкий парный, звонкий парны ю (й,) - согл мягкий непарный, звонкий непарный     (у) - гласный ударный   5 букв, 5 звуков
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