Дано: треугольник АВС- прямоугольный , уголВ=60 градусов, АД=высота, ВД=2см.Найти меньший катет треугольника помогите плиззззззззз

Геометрия
Дано: треугольник АВС- прямоугольный , уголВ=60 градусов, АД=высота, ВД=2см.Найти меньший катет треугольника помогите плиззззззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну если угол А - прямой, то АД создаёт ещё один прямоугольный треугольник АВД! у нас есть катет ВД=2 и угол В=60 значит, второй острый угол равен 30, а бд лежит напротив угла в 30, значит, гипотинуза в это треугольнике равна 2*2=4 а эта гипотинуза и будет меньшим катетом в исходном треугольнике, так как он лежит напротив меньшего угла! ответ - 4 
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