Дано: m( MgCl2)= 180г+ (NaOH) Определить: m( осадка) =? г Если соль содержит 10% примеси, а осадок=90%.

Химия

Дано: m( MgCl2)= 180г+ (NaOH) Определить: m( осадка) =? г Если соль содержит 10% примеси, а осадок=90%.

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