Дано: m( MgCl2)= 180г+ (NaOH) Определить: m( осадка) =? г Если соль содержит 10% примеси, а осадок=90%.
Химия
Дано: m( MgCl2)= 180г+ (NaOH) Определить: m( осадка) =? г Если соль содержит 10% примеси, а осадок=90%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl m(MgCl)=180*0.9=162г M(MgCl2)=95г/моль n(MgCl2)=162/95=1.7 моль n(MgCl2)=n(Mg(OH)2)=1,7 моль M(Mg(OH)2)=58 г/моль m(Mg(OH)2)=(58*1.7)*0,9=88.74 г
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