Амперметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 60 Гц, показывает 5 А. По какому закону изменяется ток?

Физика

Амперметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 60 Гц, показывает 5 А. По какому закону изменяется ток?

Автор: Гость