Амперметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 60 Гц, показывает 5 А. По какому закону изменяется ток?
Физика
Амперметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 60 Гц, показывает 5 А. По какому закону изменяется ток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переменный ток изменяется по закону I=5cos120Пt
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Дано: треугольник АВС- прямоугольный , уголВ=60 градусов, АД=высота, ВД=2см.Найти меньший катет треугольника помогите плиззззззззз
Химия
Дано: m( MgCl2)= 180г+ (NaOH) Определить: m( осадка) =? г Если соль содержит 10% примеси, а осадок=90%.
Математика
Из двух городов в разное время навстречу друг другу выехали два автобуса.Расстояния между городами равно 406,2 км.Скорость первого автобуса 53,8...
Русский язык