Амперметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 60 Гц, показывает 5 А. По какому закону изменяется ток?

Физика
Амперметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 60 Гц, показывает 5 А. По какому закону изменяется ток?
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Гость:
Переменный ток изменяется по  закону I=5cos120Пt
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