a параллельна b, C-секущая.Один из углов, образованных этими прямыми на 132 градуса больше другого.Найдити эти углы.

Геометрия

a параллельна b, C-секущая.Один из углов, образованных этими прямыми на 132 градуса больше другого.Найдити эти углы.

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