a параллельна b, C-секущая.Один из углов, образованных этими прямыми на 132 градуса больше другого.Найдити эти углы.
Геометрия
a параллельна b, C-секущая.Один из углов, образованных этими прямыми на 132 градуса больше другого.Найдити эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180=x+(x+132)=2x+132=> 2x=58=> x=29 Следовательно: четыре угла по 29 гр и четыре угла по 151 гр
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