Дан равнобедренный треугольник abc проведена в нем медиана bd Доказать что треуго?? abd = треугол dbc

Геометрия
Дан равнобедренный треугольник abc проведена в нем медиана bd Доказать что треуго?? abd = треугол dbc
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к в равнобедренном треугольнике медиана является и биссектриссой и высотой, то сторона АВD=bdc и эти же углы равны, а сторона bd-общая следовательно треугольники равны по двум сторонам и углу между ними
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