Какой из утверждений не верно? A)произведение двух чётных чисел-чётное число B)произведение двух нечётных чисел-нечётное число C)произведение чётного и нечётного чисел-нечётное число D)произведение двух простых чисел-состав...

Математика

Какой из утверждений не верно? A)произведение двух чётных чисел-чётное число B)произведение двух нечётных чисел-нечётное число C)произведение чётного и нечётного чисел-нечётное число D)произведение двух простых чисел-составное число E)произведение чётного и нечётного чисел-чётное число

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