Из слов каждой группы составь нераспространенные предложения. Запиши их, ставя глаголы в прошедшем времени. старший, сестра, (на,о)деть, малыш, ботинки, черный. поезд, пассажирский, прийти, станция, на. составь и запиши сло...

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Из слов каждой группы составь нераспространенные предложения. Запиши их, ставя глаголы в прошедшем времени. старший, сестра, (на,о)деть, малыш, ботинки, черный. поезд, пассажирский, прийти, станция, на. составь и запиши словосочетания, изменяя слова, добавляя предлоги, указывай падежи имен существительных. составь изапиши распространенные предложения

Автор: Гость